مدير شركة تسويق النفط العراقي: اتفاق "أوبك" أثر إيجابيا على العراق

نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت عن علاء الياسري مدير عام الشركة الوطنية لتسويق النفط في العراق قوله إن اتفاق أوبك "أثر بشكل إيجابي في العراق".

وأضاف الياسري "كميات النفط المصدرة من إقليم كردستان عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يوميا".

وتابع: "الشركة لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير". وفقا لـ "رويترز".

وأكد الياسري إلى أن بعد اتفاق "أوبك"، وتحديدا في هذا الشهر كميات النفط المصدرة بلغت 2.9 مليون برميل يوميا بإيرادات 4.2 مليار دولار.

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل سبعة في المئة من الطلب العالمي، اعتبارا من يناير مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلت "رويترز".

ومن المتوقع أن تواصل "أوبك+" التخفيضات الحالية حتى مارس/آذار على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا.