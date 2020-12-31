أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس (31 كانون الاول 2020)

وسجلت بورصة الكفاح 144.800 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم امس الاربعاء في بورصة الكفاح 143.700 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا:

سعر البيع: 145.750 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء 143.750 دينار لكل 100 دولار.