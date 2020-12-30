الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية منتقدة الموازنة: تتضمن نفقات لا حاجة لها


انتقدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، قانون موازنة 2021 الذي وصل لمجلس النواب امس، فيما اشارت الى انها تضمنت نفقات لا حاجة لها.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن "الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية، اي ما يعادل موازنات ثلاث دول"، مشيرا الى ان "هناك نفقات وضِعتْ لا حاجة لها في الوقت الراهن".

واضاف أن "البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة وأن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لكون ارقامها غير دقيقة"، موضحا ان "الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا".

وتابع ان "قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام".

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المالية النيابية منتقدة الموازنة: تتضمن نفقات لا حاجة لها
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