العراق وإيران يتفقان على استئناف ضخ الغاز ودفع المستحقات

اتفق العراق وإيران على استئناف الأخيرة ضخ الغاز إلى العراق لتشغيل محطات الكهرباء بدء من الغد، وذلك بعد أيام من إعلان تخفيض تلك الواردات بشكل كبير لوجود متأخرات مالية لإيران لدى الجانب العراقي.

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على معاودة ضخ الغاز بدءا من يوم غد لتشغيل المحطات الكهربائية".

وتابع أنه "تم تذليل العقبات فيما يخص دفع المستحقات للجانب الإيراني"، موضحا أن "الاتفاق ينص على استئناف واردات الغاز من إيران وفق الكمية المتفق عليها سابقا، والبالغة 50 مليون متر مكعب".

فاجأت إيران العراق بقرار حول ديون بغداد بعد أن تجاوزت رقما كبيرا.

وكانت شركة الغاز الوطنية في إيران قد افادت يوم امس أنها تخفض إمداد العراق بالغاز بسبب الديون.

وقد تجاوزت ديون العراق المستحقة لإيران 6 مليارات دولار.

وحسب شركة الغاز الإيرانية، هناك فواتير بـ5مليارات دولار على العراق منها 3 مليارات محجوبة لا يمكن الوصول إليها.

وتشير الشركة الإيرانية إلى أن الأموال المحجوبة لا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة.

كما أن هناك ديونا مستحقة أخرى تتجاوز ملياري دولار، ومخالفات تعاقدية تزيد عن مليار دولار.