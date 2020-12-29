الصفحة الاقتصادية

العراق وإيران يتفقان على استئناف ضخ الغاز ودفع المستحقات


اتفق العراق وإيران على استئناف الأخيرة ضخ الغاز إلى العراق لتشغيل محطات الكهرباء بدء من الغد، وذلك بعد أيام من إعلان تخفيض تلك الواردات بشكل كبير لوجود متأخرات مالية لإيران لدى الجانب العراقي.

 قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على معاودة ضخ الغاز بدءا من يوم غد لتشغيل المحطات الكهربائية".

وتابع أنه "تم تذليل العقبات فيما يخص دفع المستحقات للجانب الإيراني"، موضحا أن "الاتفاق ينص على استئناف واردات الغاز من إيران وفق الكمية المتفق عليها سابقا، والبالغة 50 مليون متر مكعب".

فاجأت إيران العراق بقرار حول ديون بغداد بعد أن تجاوزت رقما كبيرا.

وكانت شركة الغاز الوطنية في إيران قد افادت يوم امس أنها تخفض إمداد العراق بالغاز بسبب الديون.

وقد تجاوزت ديون العراق المستحقة لإيران 6 مليارات دولار.

وحسب شركة الغاز الإيرانية، هناك فواتير بـ5مليارات دولار على العراق منها 3 مليارات محجوبة لا يمكن الوصول إليها.

وتشير الشركة الإيرانية إلى أن الأموال المحجوبة لا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة.

كما أن هناك ديونا مستحقة أخرى تتجاوز ملياري دولار، ومخالفات تعاقدية تزيد عن مليار دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يوافق على تصدير 12 مليون برميل نفط إلى مصر بشرط
العراق وإيران يتفقان على استئناف ضخ الغاز ودفع المستحقات
العمل تعلن استرداد أكثر من 6 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الإعانة
بنك لبناني يبيع أصوله وديونه في العراق والأردن
العراق يستورد سلعاً من إيران بقيمة 5.9 مليار دولار
الكشف عن حصة كردستان في موازنة 2021
مفاوضات عراقية إيرانية حول مشروع الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين البلدين
النفط تطلب من شركة صينية الإسراع باستثمار الغاز المصاحب لحقل شرق بغداد
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
الكهرباء والغاز الايراني..!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك