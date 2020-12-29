الصفحة الاقتصادية

الكشف عن حصة كردستان في موازنة 2021


أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الثلاثاء، أن حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 هي 12%.

وقال آلي إنه  "موازنة العام المقبل تحتاج الى توافق سياسي مع الكتل النيابية، من أجل تمريرها"، مضيفا "خاصة فيما يتعلق بحصة الإقليم البالغة 12 % من موازنة 2021".

وتابع: "اعتقد أن الموازنة ستمرر رغم أنها تمر حالياً بمرحلة من النقاشات والاعتراضات الطبيعية".

وأضاف أن "حصة الإقليم من الموازنة تبلغ 13 تريليون دينار سنويا/ بما فيها رواتب الموظفين والبيشمركة والموازنة المخصصة للمشاريع التنموية وهي نسبة جيدة".

واشار "نحتاج لوحدة الموقف الكردي في بغداد بما يخض التفاهمات مع الكتل السياسية قبل طرحها على التصويت الأولي في مجلس النواب".

وأعلن نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان، ورئيس الوفد الكردي التفاوضي، قوباد طالباني، امس الاثنين، إبلاغ الحكومة الاتحادية استعداد ٲربيل لتسليم 250 ألف برميل من النفط لشركة سومو، في حال تم التصويت علی مشروع موازنة 2021 بصيغته الحالية في البرلمان.

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