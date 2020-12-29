الصفحة الاقتصادية

مفاوضات عراقية إيرانية حول مشروع الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين البلدين


التقى وزير التجارة العراقي، علاء احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الايراني، رضا اردكانيان، لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون في مجال التجاري المشترك بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة أن "الاجتماع، تداول عقد اجتماع تمهيدي للجنة العراقية الايرانية المشتركة ومناقشة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وإجراء مفاوضات حول توقيع مشروع الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

وأشار البيان إلى أن "زيارة اردكانيان إلى العراق للبحث مع المسؤولين العراقيين حول التحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والمقرر عقده قريباً في طهران".

وأضاف البيان، أن "وزير الطاقة الايراني والوفد الاقتصادي المرافق له، سيتباحث خلال الزيارة حول طاقات وسبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجال الزراعة والصناعة والصحة والنقل وعدد من المشاريع الاخرى".

ومن جهة أخرى، التقى وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المالي وتسديد بغداد مستحقات تصدير الغاز و الكهرباء الايراني الى العراق.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون المالي المشترك خدمة للمصالح البلدين الجارين والشقيقين".

ووصل وزير الطاقة الإيراني إلى العراق صباح اليوم على رأس وفد، ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيراني عدداً من كبار المسؤولين العراقيين لبحث عدد من القضايا، أهمها موضوع استيراد الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.

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