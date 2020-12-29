الصفحة الاقتصادية

النفط تطلب من شركة صينية الإسراع باستثمار الغاز المصاحب لحقل شرق بغداد


طلبت وزارة النفط، الثلاثاء، من احدى الشركات الصينية العاملة في حقل شرق بغداد النفطي الاسراع في استثمار الغاز المصاحب، مؤكدة سعيها لرفع الانتاج في الحقل الى 40 الف برميل يوميا.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان، إن "الوزارة تحرص على توفير البيئة والظروف المناسبة لعمل الشركات الوطنية والاجنبية، والعمل للتعويض عن فترة التوقفات الحاصلة بسبب جائحة كورونا، وأن سلامة العاملين بدون استثناء هي من أولوياتنا".

وطالب حطاب، المسؤولين في شركة زنهوا الصينية المطورة لحقل شرق بغداد (E.B.C) بـ"الاسراع في عمليات الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وفق أحدث الأليات المعتمدة عالمياً ، فضلاً عن تنفيذ مد أنبوب الى محطة كهرباء الزبيدية ،واستكمال اعمال البني التحتية ".

من جانبه قال مديرعام شركة نفط الوسط قدوري عبد السلام إن "أنتاج الحقل يبلغ حالياً (15) الف برميل باليوم ونخطط للوصول الى (40) الف برميل باليوم مع أستثمار كميات جيدة من الغاز "، مبينا أن "انتاج الحقل يغذي حالياً بعض محطات الطاقة الكهربائية ومصفى الدورة".

ووقعت وزارة النفط في 25 كانون الثاني 2018 بالاحرف الاولى مع شركة جنهوا الصينية النفطية على عقد لتطوير حقل شرقي بغداد- الجزء الجنوبي.

وامتنعت العديد من الشركات الأجنبية عن الاستثمار في حقول النفط في بغداد، التي تشرف عليها جميعها شركة نفط الشمال، نظراً لوقوعها ضمن مناطق سكنية بالإضافة إلى نوعية النفط فيها فهو من النوع الثقيل مقارنة بنفط الحقول الواقعة في المنطقة الجنوبية.

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