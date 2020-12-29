الصفحة الاقتصادية

شركة الغاز الايرانية: العراق مدين 5 مليارات دولار مقابل استيراده الغاز من ايران


اعلنت شركة الغاز الوطنية (الايرانية)، ان وزارة الكهرباء العراقية مدينة الى ايران ما يبلغ 5 مليارات دولار، قبال استيراد الغاز الايراني؛ مبينة ان 3 مليارات دولار من اجمالي هذه الاصول، باتت مجمدة لدى مصرف TBI العراقي، ولايمكن التوصل اليها حاليا.

بيان شركة الغاز الوطنية هذا، جاء ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية الاخيرة حول اسباب انخفاض حجم توريد الغاز الايراني الى هذا البلد.

واشارت شركة الغاز الوطنية في بيانها، الى "الانذارات المتكررة" التى وجهتها للجانب العراقي بشان الاتفاقات المبرمة سابقا، قبل انخفاض حجم تصدير الغاز الى هذا البلد.

واوضحت: ان وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يعادل اكثر من 5 مليارات دولار قبال استيرادها الغاز الايراني، الى الشركة الوطنية للغاز؛ 3 مليارات منها مجمدة حاليا في مصرف TBI العراقي، وما يزيد عن ملياري دولار اخرين من هذه الديون باتت مستحقة، دون ان تقدم وزارة الكهرباء العراقية على تسديدها.

وتابعت الشركة الوطنية للغاز: مضافا الى ذلك، فإن الجانب العراقي وفقا للاتفاق الثنائي، مدين الى شركة الغاز الايرانية اكثر من مليار دولار ايضا، وذلك قبال غرامات التاخير في تسديد الديون المنصوصة ضمن الاتفاق.

وخلصت الشركة الوطنية للغاز في بيانها، الى ان "الهدف من الصادرات هو تحصيل العائدات، والتي سيتم استهلاكها في مجال توفير الدواء والغذاء داخل البلاد، وعليه فقد اقدمت الشركة الوطنية بعد توجيه الانذارات المتكررة التي لاقت وللاسف عدم الاهتمام من الجانب العراقي، اقدمت على خفض حجم توريد الغاز الى هذا البلد؛ معلنة في الوقت نفسه التزامها بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين.

 

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