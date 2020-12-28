المالية النيابية: الوفرة المتولدة من رفع سعر الصرف تكفي لرواتب كانون الثاني وشباط 2021

اكدت الجنة المالية النيابية، الاثنين، وجود وفرة مالية لرواتب موظفي الدولة لشهري كانون الثاني وشباط والاشهر التي تليها من 2021 حتى في حال تأخر الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي في حديث صحفي ان “خطوة الحكومة برفع اسعر الدولار مقابل الدينار العراقي ولدت لدى الدولة وفرة مالية تكفي لدفع رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة”.

واضاف ان “الوفرة المالية التي تولدت من رفع سعر الصرف تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة لشهري كانون الثاني وشباط وحتى الاشهر التي تليها الاولى من 2021″.

واوضح ان تأخر الموازنة لا يؤثر على صرف رواتب موظفي الدولة وعلى الدولة ان لا تتخذ الموازنة ذريعة لعدم صرف رواتب الموظفين من اجل الضغط على البرلمان وتمريرها باخطائها”