رابطة المصارف الخاصة: 42 مصرفا اقرضوا آلاف المشاريع بمبلغ 329 مليار دينار

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاثنين، أن 42 مصرفا منحوا قروضا بمبلغ اكثر من 329 مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي إلى القطاعات التجارية والسكنية والخدمية والزراعية.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان إن "البنك المركزي العراقي اطلق مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصصت مبلغ 1 تريليون دينار إلى المصارف"، موضحا أن "42 مصرفا خاصا وحكوميا منحوا قروضا بمبلغ 329 مليار دينار والتي ساهمت في دعم الالاف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسكنية".

واضاف أن "المبادرة مستمرة حتى الآن، وتمنح قروضا إلى المواطنين بفائدة 3.5٪ عندما يكون مبلغ القرض اقل من 20 مليون دينار، و4٪ عندما يكون القرض يتراوح بين 21 مليون دينار إلى مليار دينار".

واشار طارق الى أن "القطاع الزراعي كان نصيبه من القروض 6.84 مليار دينار، والصناعي 46.57 مليار دينار والتجاري 100.5 مليار دينار والخدمي 86.15 مليار دينار والسكني 48.52 مليار دينار، بينما هناك قروض بمرحلة المنح بقيمة 40.5 مليار دينار"، لافتا إلى أن "القروض المخصصة إلى القطاع السكني هي ١٠٠ مليون دينار وبفائدة 4٪ متناقصة وبمدة تسديد ١٥ عاماً".

ولفت طارق إلى أن "مبادرة اقراض 1 تريليون دينار إلى المواطنين، مازالت مستمرة لتنشيط الاقتصاد وبشروط ميسرة، ويكون التقديم عليها عبر القطاع المصرفي بشكل مباشر وتمنح بعد دراسة جدوى المشروع".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن عن اطلاقه في نهاية سنة 2015 مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.