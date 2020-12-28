أسعار صرف الدولار في العراق

انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية، اليوم الاثنين (28 كانون الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 141900 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم الاحد في بورصة الكفاح 142000 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت حيث كان سعر البيع: 143.000 دينار لكل 100 دولار، ،سعر الشراء 141.000 دينار لكل 100 دولار.