تشكيل صور ذهنية مالية واقتصادية موجهة

الباحث عقيل جبر علي المحمداوي ||

· القوالب النمطية والانطباعات الذهنية والاحكام المسبقة لتشكيل صور ذهنية مالية واقتصادية موجهة

عن طريق تصور بعض الشخصيات المعينة بدون تحديد كممثلين لمجموعات اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيره ، يستخدم الشخص الصور النمطية والانطباعات الذهنية والأحكام المسبقة ، ويختبر العواطف بين المجموعات. ويتخطى حدود المعلومات ذات الصلة والتركيز على الاحكام المسبقة غير المتصلة بالواقع المجتمعي لترسيخ مفاهيم وافكار جديدة تتجذر في فكر هذه المجموعات لاهداف وغايات متعددة يتطلب الاهتمام بتحليل وتشخيص هذه الصور النمطية وغير النمطية ومقدار تأثيرها ...

الصورة النمطية هي مجموعة من السمات التي ينسبها الناس إلى أعضاء مجموعة اجتماعية معينة: على سبيل المثال لا الحصر "مشجعو كرة القدم عدوانيون" ، "علماء الرياضيات غير متصلين" ، "السياسيون مرتزقة وفاسدون" ، وهكذا. بمعنى آخر ، الصورة النمطية .

· هناك عدة أنواع مختلفة من الصور النمطية.

الأنماط الذاتية والأنماط غير المتجانسة. يمكن أن يكون موضوع القوالب النمطية "لنا" و "الآخرين". تسمى المخططات التي تصف المجموعة الداخلية بالأنماط التلقائية ، وتسمى المخططات التي تصف المجموعة الخارجية بالأنماط غير المتجانسة.

القوالب النمطية الصريحة والضمنية. تختلف القوالب النمطية في درجة الوعي. تنتمي الصور النمطية المفهومة جيدًا إلى التكوينات الصريحة ، وتنتمي إلى التشكيلات غير المفهومة جيدًا - إلى الأشكال الضمنية .

في البداية ، كان يُنظر إلى الصور النمطية على أنها أفكار بسيطة نسبيًا وغير مناسبة حول المجموعة. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات النفسية والاجتماعية أن البساطة / التعقيد وملاءمة الواقع يعتمدان على عدة عوامل ، بما في ذلك الانتماء إلى المجموعة وحجمها ووضعها. كقاعدة عامة ، يُكوِّن الأشخاص صورًا نمطية أكثر تعقيدًا ودقة حول مجموعة داخل المجموعة مقارنة بمجموعة خارجية ، حول مجموعة كبيرة وذات مكانة عالية أكثر من مجموعة صغيرة ومنخفضة المكانة. من الواضح أن هذا يرجع إلى كمية المعلومات التي لدينا حول هذه المجتمعات: كلما صادفنا أعضاء المجموعة في كثير من الأحيان ، زادت المعلومات المتوفرة لدينا عنهم ، وكلما زادت دقة أفكارنا وتعقيدها عنهم.

يشبه هيكل الأفكار حول المجموعة هيكل الأفكار حول شخص معين. وفقًا لـ S. Fisk ، تشكل جميع الخصائص التي ننسبها إلى مجتمع معين بعدين: "الكفاءة" ، والتي تتضمن سمات النشاط ، و "الدفء" ، الذي يتضمن الخصائص المجتمعية . ومع ذلك ، هناك فرق بين القوالب النمطية والأفكار المتعلقة بشخص معين: من المرجح أن يعطي الناس تقييمات متناقضة للمجموعات أكثر من الأفراد - أرى المجموعات على أنها "جيدة ولكنها ضعيفة" أو "قوية ولكن شريرة".

نظرًا لوجود كل من الخصائص الإيجابية والسلبية ، ترتبط الصور النمطية ارتباطًا وثيقًا بالتحيز والعواطف بين المجموعات....

العواطف بين المجموعات هي ردود أفعال على الأحداث التي لا تؤثر على مصالح الأفراد ، ولكن المجموعة ككل. ويعتمد المحتوى إلى حد كبير على الصور النمطية المتعلقة بالمجموعة.

- الجماعات التي تحصل على درجات عالية في البعد الجماعي والنشاط ، تثير الفخر والتعاطف والإعجاب ؛

- المجموعات التي تحصل على درجات عالية من حيث النشاط ولكنها منخفضة من حيث البعد المجتمعي تسبب الحسد ؛

- المجموعات التي تحصل على درجات عالية في البعد الجماعي ولكنها منخفضة في بعد النشاط تسبب الشفقة ؛

- الجماعات التي تحصل على درجات منخفضة في الأبعاد الجماعية والنشاطية تسبب الغضب والكراهية والازدراء والاشمئزاز.

تعمل القوالب النمطية والانطباعات الذهنية والأحكام المسبقة كمرشح يتم من خلاله تمرير المعلومات الجديدة خصوصاً لتشكيل صور مالية واقتصادية نمطية وذهنية. يتخطون المعلومات ذات الصلة . على وجه الخصوص ، الأشخاص:

- إدراك وتذكر المعلومات المتعلقة بالآخرين التي تتوافق مع الصور النمطية والأحكام المسبقة (على سبيل المثال ، من الأسهل تذكر أن المرأة ذات التوجه غير المستقر غير التقليدي لم يكن لديها ظروف حياة مستقرة ) وهو ما يفسر قبول ضمني او عدم ابداء مقاومة صريحة برفض الواقع المالي والاقتصادي المتردي .

- ينسبون إلى أفراد المجموعة السمات التي تشكل صورة نمطية ، ويقدمون تقييمًا يتوافق مع التحيز (يقيّمون مهاجرًا معينًا بشكل سلبي إذا أعطوا تقييمًا سلبيًا للمهاجرين بشكل عام) .

- تفسير عواطف ونوايا الآخرين اعتمادًا على محتوى القوالب النمطية والأحكام المسبقة (غالبًا ما يلاحظون المشاعر على وجه امرأة معينة إذا كانوا يعتقدون أن النساء أكثر عاطفية من الرجال).

- اختيار أسباب لشرح سلوك الشخص الذي يتوافق مع الصور النمطية والأحكام المسبقة فيما يتعلق بمجموعاته (يشرحون الأداء الجيد للاختبار الفكري للملاكم من خلال مجموعة ناجحة الظروف إذا اعتبروا أن الملاكمين أغبياء).

اذ تؤثر الصور النمطية والانطباعات الذهنية والأحكام المسبقة على سلوك الناس المتلقين للنظريات والافكار المالية والاقتصادية ومدى تأثيرها في تشكيل الصور الذهنية والانطباعية : أولئك الذين يدعمونها وأولئك الذين يتشكلون فيما يتعلق بهم. ونرى ذلك جلياً في مظهر الاقتصاد العراقي المبني في احد صوره على الصور النمطية والانطباعات الذهنية والرسائل الفعلية المباشرة وغير المباشر وما ينتج من تفسيرها في تكوين صور نمطية لصور محددة للاقتصاد العراقي بدون محاولة الخروج عنها . وهو ما جعلني اهتم بتصوير هذه الحالات النمطية وغير النمطية لتخر الفكر الاقتصادي لدى المتلقي العراقي وجعله حراً ومبدعاً ومنتجاً اقتصادياً وليس فقط متلقياً .

من ناحية أخرى ، ترشد القوالب النمطية والانطباعات الذهنية والأحكام المسبقة والعواطف بين المجموعات سلوك مالكها والتواصل برسائل واقعية حقيقية والافعال المباشرة فيما يتعلق بأعضاء المجموعة النمطية. عند التواصل معهم ، يقوم الأشخاص بأشياء تسمح لهم بالتعبير عن موقفهم تجاه شريكهم ، لجعل التواصل آمنًا أو فعالًا. إذا كان الشريك ، وفقًا للقوالب النمطية ، عدوانيًا ، فإنه يتجنب الاتصال أو الهجوم أولاً ، وإذا كان مخادعًا ، فإنهم يراقبون أفعاله بعناية حتى لا ينخدع ، وتشكل الصورة الذهنية والانطباعية والعقلانية لترشده الى الاليات والسياسات الاقتصادية والمالية السليمة ، إلخ.والتجارب في العراق كثيرة في تشكيل وتشكل هذه الصور النمطية والذهنية وطبيعة قيادتها للمتلقي .

يؤثر هذا التأثير على مجموعة متنوعة واشخاص عدة من جوانب السلوك البشري من منطق واقع الفهم المجتمعي السلوكي وطبيعة تشكل وفهم الصور النمطية وغير النمطية الاقتصادية والمالية ، بدءًا من الرغبة في التواصل وانتهاءًا بتقديم المساعدة ، وعلى وجه الخصوص ، كلما كانت الأنماط غير المتجانسة أكثر إيجابية والأحكام المسبقة الأقل وضوحًا ، زادت الرغبة في التواصل مع ممثلي المجموعة الخارجية التي يظهرها الشخص ، وكلما كان أكثر ودية وأقل عدوانية. بنفسك ، كلما زادت المكافأة التي تمنحها لعضو في مجموعة نمطية ، كلما دعت إلى مساعدة ممثليها.

من ناحية أخرى ، تؤثر الصور النمطية والذهنية والأحكام المسبقة والعواطف بين المجموعات على سلوك المتضررين والضحايا الذين هم أعضاء في المجموعة النمطية واغلبهم المعارضين لاصحاب ورواد تشكيل هذه الصور الذهنية والنمطية . في هذه الحالة ، نواجه تأثير "الاستشراف والرؤى التي تحقق ذاته " - ميل الشخص إلى العقلانية والمنطقية في عرض افكاره لكي تصبح متسقة والارتقاء إلى مستوى التوقعات التي تشكلت فيما يتعلق به.... مودتي واحترامي

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