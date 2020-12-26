الصفحة الاقتصادية

جامعة الشرق الأوسط الجديد..


 

هيثم الخزعلي ||

 

بعد أن تحدثنا بمقالات سابقة عن قتل العراق اقتصاديا عبر برنامج العلاج بالصدمة الذي يمارسه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتفتيت الشعوب، كما حدث مع يوغسلافيا السابقة.

وقلنا ان ورقة إصلاحات السيد الكاظمي البيضاء هي تطبيق عملي لخطوات هذا البرنامج.

ومن المفترض أن  قتل العراق اقتصاديا سيؤدي الي اقتتال المكونات على الموارد المحدودة، مما يدفعها للتقسيم.

وذكرنا بأن الاستثمارات السعودية ل٤ مليون دونم في غرب العراق، ستكون موطنا ل٤٠٠ الف عامل فلسطيني مع عوائلهم اي ٢ مليون فلسطيني كما نصت صفقة القرن.

وبعد سريان حمى التطبيع الي المزيد من الدول العربية في الأيام القادمة.

من المفترض أن تطبع  الأقاليم العراقية الكردي والسني ، يأتي دور العربية السعودية التي تنفذ مشاريع التطبيع دون إعلانه.

وبما ان العربية السعودية هي الممول الأول لجامعة الدول العربية، هذه الجامعة التي اسستها بريطانيا، لتسهل إدارة العالم العربي عبرها.

ستطالب إسرائيل بالانضمام لجامعة الدول العربية!!! وستتم الموافقة بالاغلبية. بعد التصويت على الطلب.

ثم يتم تغير اسم جامعة الدول العربية إلى (جامعة الشرق الأوسط ).

ويتم الاتفاق على إيجاد سوق مشترك للشرق الأوسط استكمالا لمشروع (نيوم ) وصفقة القرن بين العرب وإسرائيل، ويصبح كل مننتج يكتب عليه انتج في الشرق الأوسط.

فلا احد يستطيع التمييز بين السلع المنتجة في مصر مثلا، أو المنتجة في إسرائيل.

وبما ان إسرائيل متقدمة صناعيا على العرب، فانها سوف تقوم باستيراد المواد الأولية من العرب، وتصدر لهم السلع المصنعة.

ويصبح الوطن العربي نظام ريفي (كولنيالي ) يدور في فلك إسرائيل نظام المدينة (المتروبولن).

وتصبح إسرائيل المحور السياسي والاقتصادي الذي يدور عليه الشرق الأوسط الجديد...

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جامعة الشرق الأوسط الجديد..
تراجع التجارة الخارجية السعودية خلال 2020
مركز أبحاث: الصين تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 2028
استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
العراق يخطط لإيقاف استيراد المشتقات النفطية في 2021
النزاهة النيابية: 20 مليار دينار خسائر البنك يوميا من مزاد العملة تذهب ارباح للمصارف
لله في خلقه شؤون..العبور للضفة الأخرى
أزمة مالية..حقيقة أم إفتعال؟!
النفط يرتفع مع سحب مخزونات الولايات المتحدة وآمال صفقة بريكست
اسعار الدواء ترتفع الى 20%
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك