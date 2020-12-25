الصفحة الاقتصادية

النزاهة النيابية: 20 مليار دينار خسائر البنك يوميا من مزاد العملة تذهب ارباح للمصارف


كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن خسائر يومية للبنك المركزي تزيد عن 20 مليار دينار تذهب ارباح الى المصارف، مشيرا الى ان صمت البنك المركزي لايفسر بحسن نية.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي في حديث صحفي ان “هناك 5 تجار عراقيين يقودهم رجل اعمال  هم وراء احتكار الدولار في السوق العراقية ومن ثم ضخه والتلاعب بالأسعار والبنك المركزي يعجز عن السيطرة عليهما”.

واوضح الجشعمي ان “السيولة النقدية جراء ارباح الدولار في مزاد بيع العملة لدى التجار الخمسة تعادل مبيعات البنك في مزاد العملة لخمسة ايام”، لافتا الى ان صمت البنك المركزي لا يمكن ان يفسر بحسن نية”.

واضاف  ان “اكثر من 20 مليار دينار يوميا تذهب ارباح للمصارف ويخسرها البنك من مبيعات مزاد العملة كان المفترض ان تذهب الى خزينة الدولة”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة النيابية: 20 مليار دينار خسائر البنك يوميا من مزاد العملة تذهب ارباح للمصارف
لله في خلقه شؤون..العبور للضفة الأخرى
أزمة مالية..حقيقة أم إفتعال؟!
النفط يرتفع مع سحب مخزونات الولايات المتحدة وآمال صفقة بريكست
اسعار الدواء ترتفع الى 20%
ارتفع مجددا.. أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
من أسباب عجز الموازنة الاتحادية..!
القانونية النيابية: النفط لم تسلم ايراد المشتقات لخزينة الدولة
انخفاض في اسعار صرف الدولار
النفط يتراجع مع طفرة الفيروس التي تهدد الطلب على الطاقة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك