النفط يرتفع مع سحب مخزونات الولايات المتحدة وآمال صفقة بريكست

واصل النفط مكاسبه يوم الخميس حيث أدى سحب مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية إلى رفع آمال الطلب ، بينما رحب المستثمرون أيضًا باتفاق تجاري محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.69٪ إلى 48.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:09 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.72٪ إلى 51.62 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 562 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر إلى 499.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين تراجعت بشكل مفاجئ 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع 2.3 مليون برميل إلى 148.9 مليون برميل.

كما تلقت أسعار النفط دعماً من الأخبار ، حيث كانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك إبرام صفقة تجارية ضيقة يوم الخميس ، مبتعدةً عن النهاية الفوضوية لانقسام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

عززت الصفقة المحتملة الجنيه الاسترليني ، حيث ارتفع بنسبة 0.13٪ مقابل الدولار بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 0.9٪. إن ضعف الدولار يجعل السلع المسعرة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون متوترين بشأن تعافي الطلب على النفط حيث أن البديل الأكثر عدوى ل‍فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء بريطانيا يدفع البلدان إلى إغلاق حدودها أمام المملكة المتحدة.

كما تم تحذير الأمريكيين مرة أخرى من السفر في عيد الميلاد حيث طغت الزيادة الأخيرة في الحالات على المستشفيات.

ومما أثار مخاوف بشأن تخمة المعروض ، أضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الخامس على التوالي.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط والغاز ، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي ، ارتفع بمقدار 2 إلى 348 في الأسبوع حتى 23 كانون الاول.