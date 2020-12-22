القانونية النيابية: النفط لم تسلم ايراد المشتقات لخزينة الدولة

كشفت لجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن عدم تسليم وزارة النفط ايراد المشتقات النفطية لخزينة الدولة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي ان “وزارة النفط لم تسلم ايراد المشتقات النفطية المتحققة من المبيعات لخزينة الدولة دون معرفة اسباب ذلك”، لافتا الى ان “هذا الايراد ليس بالقليل ومن الممكن الاستفادة منه في معالجة الازمة المالية”.

واضاف ان “الحكومة ليس لديها سياسة اقتصادية تمكنها من معالجة الخلل الحاصل”، مبينا ان “الحكومة تدفع البلاد باتجاه كارثة اقتصادية كبيرة من خلال السياسة الحالية المتعلقة برفع سعر بيع الدولار وزيادة حجم الضرائب”.

واعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاثنين، سياسة الحكومة ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بخصوص الازمة الاقتصادية بانها بعيدة عن المواطن والواقع .

واكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، اول امس الاحد، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن معالجة الازمة المالية الراهنة.