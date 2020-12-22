النفط يتراجع مع طفرة الفيروس التي تهدد الطلب على الطاقة

انخفض النفط اليوم الثلاثاء، حيث زادت سلالة الفيروس المنتشر بشكل أسرع في المملكة المتحدة من خطر المزيد من الإغلاق وانخفاض السفر العالمي.

وأوقفت العديد من الدول السفر مع المملكة المتحدة ، حيث يُطلب الآن من أكثر من 16 مليون شخص البقاء في المنزل، كما قلل الدولار القوي من جاذبية النفط المسعّر بالعملة.

وتثير طفرة Covid-19 المخاوف من أن المزيد من أجزاء العالم قد تواجه قيودًا متجددة على الحركة، مما يحد من انتعاش الطلب العالمي على الطاقة، وفيما يتعلق بالإمدادات ، قالت روسيا إنها تعتزم دعم زيادة أخرى في إنتاج أوبك + في شباط في اجتماع المجموعة الشهر المقبل.

انخفض West Texas Intermediate لشهر شباط بنسبة 1.10 ٪ إلى 47.44 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 5:40 بتوقيت غرينتش.

انخفض خام برنت لشهر شباط بنسبة 0.92٪ إلى 50.44 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق منخفضًا بنسبة 2.6٪ يوم الاثنين.

قال مسؤولون مطلعون إن روسيا تفضل 500 ألف برميل إضافية يوميًا من إنتاج أوبك + في شباط، هذا هو الحد الأقصى الذي تسمح به آلية إعداد الإنتاج الجديدة للتحالف ونفس مستوى الزيادة الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل.