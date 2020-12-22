الصفحة الاقتصادية

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم


قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول 2020).

ففي أسواق الجملة ل‍‍ ‍‍شارع النهر في ‍ ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 358.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 355.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 335.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332.000.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، فيتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 و 380 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 و350 ألفاً.

علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات.

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