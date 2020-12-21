الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي يكشف حجم خسارة رجال الأعمال من خفض الدينار


دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية إلى وضع الية لتعويض المتضررين جراء ارتفاع أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي".

وقال العطار في بيان  إن"خسائر المقاولين ممن لديهم استحقاقات مالية في ذمة الحكومة بلغت ما يقارب الـ24% بسبب سبب ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي.

واضاف العطار أن"هذا الامر تسبب بخسائر كبيرة لرجال الاعمال والمقاولين المنفذين للمشاريع و المجهزين و شركات القطاع العام (التمويل الذاتي) المنفذ للمشاريع و الصناعية منها إضافة إلى الذين لديهم مستحقات مالية في ذمة الحكومة".

واشار العطار الى ان "هذه الخسائر كانت نتيجة لفرق التعاقد عن قيمة المشروع او التجهيز عندما كان سعر الصرف 1190 دينار للدولار الواحد والآن بلغ 1470 دينار للدولار الواحد خاصة وان هناك مشاريع تحتاج إلى تجهيز بمواد مستوردة".

ودعا العطار "الحكومة إلى أيجاد حل سريع من خلال توجيه وزارتي التخطيط والمالية لتعويض الفرق المالي للمتضررين من الفئات المذكورة".

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