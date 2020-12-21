الاقتصاد النيابية: سياسة الحكومة ووزير المالية بعيدة عن المواطن والواقع

اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، سياسة الحكومة ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بخصوص الازمة الاقتصادية بانها بعيدة عن المواطن والواقع .

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي ان “رفع بيع سعر الدولار امام الدينار العراقي امر يؤثر بشكل كبير على قوت اصحاب الدخل المحدود والفئات الفقيرة من المجتمع”، لافتة الى ان “سياسة الحكومة الاقتصادية خاطئة وبعيدة عن الواقع الذي تعيشه البلاد”.

واضافت ان “وزير المالية علي عبد الامير علاوي يتصرف بعيدا عن المواطن وجميع الثرارات التي اتخذها لحل الازمة تؤثر سلبا على المواطنين”، مبينة ان “الاصلاح الحكومي نهج خاطئ اقتصاديا”.

واكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، امس الاحد، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن معالجة الازمة المالية الراهنة.

واعلن وزير المالية، في وقت سابق من يوم اول امس السبت، رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، مؤكدا ايقاف التعيينات كافة في موازنة العام المقبل