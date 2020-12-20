الصفحة الاقتصادية

الجمعيات الفلاحية: سعر الصرف تسبب بخسارة كبيرة.. والمالية تتحمل المسؤولية


اكد الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، الاحد، ان قرار رفع سعر الصرف تسبب بـ"خسارة كبيرة" للفلاح والزراعة، محملا وزارة المالية المسؤلية عن قرارها "غير المدروس"، على حد تعبيره.

وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في بيان أن "الفلاح العراقي هو اكثر من تضرر بارتفاع سعر العملة الذي عملت عليه وزارة المالية ويبدو ان هذا الاجراء كان غير مدروس وخاصة ان الوزارة مازالت مدينة للفلاح بمستحقاته للموسم الزراعي الماضي".

واوضح العصاد ان "الفلاح العراقي يعتمد على المواد المستوردة بنسبة كبيرة في العملية الزراعية مثل البذور والاسمدة والاغطية البلاستيكية وغيرها من المواد والتي تحسب عليه بالدولار الامريكي بينما هو يسوق منتوجه بالدينار العراقي وهذا ما سيولد فجوة كبيرة مابين تكلفة العملية الزراعية ومابين سعر تسويق المنتج في الأسواق المحلية".

وتابع، "كان على وزارة المالية تسديد ما بذمتها للفلاحين من مستحقاتهم للموسم الزراعي الماضي والتي تبلغ تريلوني دينار تقريباً قبل ان تبدأ برفع سعر الصرف للدولار الامريكي وتتسبب بخسارة فادحة للفلاح والمواطن على حد سواء"، محملا وزارة المالية "المسؤولية لهذه الخسارة الكبيرة"، فيما طالبيها بـ"الاسراع لتسديد المستحقات بأقرب وقت ممكن".

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