بعد قرارات الحكومة امس.. ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم

نشرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لليوم الأحد، (20 كانون الأول 2020).

سعر بيع الدولار 146.000

سعر شراء الدولار 145.000

وأعلن البنك المركزي، اليوم السبت، رسميا تحديد سعر الصرف 1450 دينار لكل دولار، و1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، 1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور،

مبررا ذلك بالقول، إن "عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة"، وذلك غداة تصريحات ادلى بها وزير المالية محمد توفيق علاوي صبت في هذا الاتجاه.