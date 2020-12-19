الكناني: البنك المركزي ليس له علاقة بتغيير سعر الصرف

اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية احمد الكناني، السبت، أن البنك المركزي ليس له علاقة بتغيير سعر الصرف، مؤكداً أن وزارة المالية هي من تمتلك الدولار وهي من تحدد السعر.

وقال الكناني في حديث صحفي إن "البنك المركزي ليس له علاقة بتغيير سعر الصرف وزارة المالية هي من تمتلك السلعة (الدولار) وهي من تحدد السعر".

وأضاف أن "المادة ٣ من قانون البنك المركزي المرقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ تشير بشكل واضح ان البنك المركزي من واجباته المحافظة على سعر الصرف بعد تحديد قيمة البيع من الجهة التي تمتلك الدولار(وزارة المالية)".