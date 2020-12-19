الصفحة الاقتصادية

سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف يتجاوز الـ53 دولاراً


واصل سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف الارتفاع، ليبلغ 53 دولاراً و26 سنتاً.

وذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية، أن سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف يواصل الارتفاع ويبلغ 53 دولاراً و26 سنتاً.

وكانت بيانات الإغلاق أفادت، مساء أمس الجمعة (19 كانون الأول 2020)، بأن النفط بلغ أعلى مستوياته، مسجلا أكثر من 52 دولاراً، في طريقه لتسجيل سابع مكسب أسبوعي على التوالي، مع تركيز المستثمرين على توزيع لقاحات "كوفيد- 19".

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