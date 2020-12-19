بعد طرح اللقاح.. مكاسب للنفط اسبوعية مع تفاؤل زيادة الطلب

اغلقت اسعار النفط السبت، على ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي ،حيث أدت الجهود المبذولة لتمرير حزمة أخرى للإغاثة من الفيروسات الأمريكية إلى التفاؤل بأن طرح اللقاح سيوفر دفعة طال انتظارها للطلب.

واغلقت العقود الآجلة مرتفعة بنسبة 1.5٪ ، ممتدة ارتفاع هذا الأسبوع إلى أكثر من 1.5٪. وقد أحرزت المحادثات بشأن حزمة الإغاثة بعض التقدم ، حيث قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه "أكثر تفاؤلاً الآن" بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق، كما أدى التقدم الأخير في طرح لقاح Covid-19 إلى تعزيز توقعات الاستهلاك.

تدعم النفط ايضا هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأميركية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل، وهو تراجع فاق التوقعات.

اغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني 74 سنتًا ليغلق عند 49.10 دولارًا للبرميل، وزاد مزيج برنت لتسوية شباط 76 سنتا إلى 52.26 دولار للبرميلوأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوى لهما منذ أواخر شباط.

يلقي انتشار الفيروس وعمليات الإغلاق بثقلها على الطلب، لكن أقل بكثير مما كانت عليه في وقت سابق من العام ، ومن المحتمل أن تكون مجرد قفزة في السرعة لإعادة توازن السوق، وفقًا لملاحظة بنك جولدمان ساكس الذي قال إن هذا سيترك سوق النفط مقيدًا بنطاق محدد ومتقلبًا في الأسابيع المقبلة حيث يتبع حماس اللقاحات عناوين رئيسية بشأن تشديد القيود على الأوبئة.

وفي الوقت نفسه ، مع ارتفاع أسعار النفط ، هناك مخاوف من أن هذا قد يغري المنتجين للاستفادة من الطاقة الإنتاجية التي تم تهميشها خلال الوباء. في حين تتطلب صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة إعادة استثمار كبيرة لتعزيز الإنتاج ، فإن الكمية الكبيرة من السعة الاحتياطية قد تشكل خطرًا على زيادة مكاسب الأسعار.