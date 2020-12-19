الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية تكشف اسباب تأخر موازنة 2021


كشف عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي، السبت، بوجود ثلاثة اسباب رئيسة اخرت ارسال موازنة 2021 من الحكومة الى البرلمان.

ونقلت صحيفة الصباح، شبه الرسمية" عن الوائلي قوله: إن "المسألة الاولى هي سعر صرف الدولار في السوق العراقية، اذ انه ضمن السياسة النقدية التي ستتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لحل جزء من المشكلة المالية والاقتصادية في البلد هو رفع سعر الصرف"،

مشيراً الى ان "مهمة البنك المركزي العراقي هي السيطرة على اسعاره في السوق كونه متحكماً باسعار الصرف سواء في بيعه للمصارف او شرائه من الاسواق".

واضاف، ان "المسألة الثانية هي تخفيض نسبة العجز في الموازنة قدر الامكان بعد ان رفضت الكتل السياسية ارسال الموازنة من دون اجراءات لتخفيض نسبة العجز”، واصفاً اياها بالـ”عالية جدا".

واوضح الوائلي، ان "الشيء الاساسي الثالث هو المادة التي تخص مستحقات اقليم كردستان، اذ إن اجتماع يوم الاربعاء الماضي مع وفد حكومة الاقليم كان ممهداً لوضع مادة في قانون الموازنة كانت موجودة في قانون تمويل العجز، الا ان ذلك يحتاج الى اجراءات من الطرفين، ناهيك عن الايرادات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والبلديات، بعد السيطرة على الايرادات النفطية من خلال مخاطبة شركة تسويق النفط سومو لتحديد كميتها، رغم ما موجود فيها من متعلقات كتعاقدات الشركات وغيرها".

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