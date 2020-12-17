قيادي كردي: شلل تام في أسواق كردستان نتيجة ارتفاع الدولار

وصف القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر، الخميس، الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان بالكارثية وأن الشعب سيقوم بثورة عارمة.

وقال عمر إن “الشعب الكردي لن ينتظر المماطلة واستمرار الفساد من قبل أحزاب السلطة وهو يتضور جوعا”.

وأضاف أن “ارتفاع سعر الدولار ألقى بظلاله على شلل تام لحركة الأسواق التي بالأساس تعاني من سوء، نتيجة عدم صرف حكومة الإقليم لرواتب الموظفين”.

وأشار إلى أن “استمرار أحزاب السلطة بالمماطلة وعدم الاتفاق مع بغداد، وعدم إيجاد حلول سريعة يعني أن ثورة شعبية ستأكل الأخضر واليابس، لآن المواطن لايمكن أن يتحمل أكثر مما تحمله”.

وشهدت محافظة السليمانية تظاهرات واسعة لأكثر من أسبوع تخللها سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، نتيجة التصادم مع حماية المقرات الحزبي.