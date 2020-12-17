ضرائب على البنزين والسجائر ومحال الحلاقة .. إليكم أبرز بنود مسودة موازنة 2021

سربت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، والتي تضمنت فرض ضرائب جديدة، في محاولة للسيطرة على الأزمة المالية الخانقة التي يشهدها العراق.

وبحسب المسودة فإن مشروع قانون الموازنة، يتضمن فرض ضريبة على البنزين ووقود الطائرات بنسبة 20٪، حيث سيصبح سعر لتر البنزين 540 دينارا بدلا من 450 دينارا، ومادة الكاز بنسبة 15٪.

كما تتضمن المسودة فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10٪ على جميع الموالات التجارية والسجائر والسيارات والمشروبات الكحولية ومحال الحلاقة الرجالية والنسائية.