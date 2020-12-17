اسعار النفط ترتفع أعلى مستوى لها بتسعة أشهر بعد سحب مخزون الخام الأمريكي

سجل النفط أعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما أدى التقدم نحو اتفاق تحفيز مالي أمريكي وطلب آسيوي قوي إلى دعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتًا ، أو 1.17٪ ، إلى 51.67 دولارًا للبرميل الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا ، أو ما يقرب من 1.30٪ ، إلى 48.45 دولارًا للبرميل. وسجل كلا المعيارين أعلى مستوى لهما منذ أوائل مارس آذار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 كانون الاول.

ولتعزيز أسعار النفط أيضًا ، اقترب المشرعون الأمريكيون من الاتفاق على حزمة إنفاق على الإغاثة من الفيروس بقيمة 900 مليار دولار يوم الأربعاء ، حيث بدا كبار الديمقراطيين والجمهوريين أكثر إيجابية مما كانوا عليه في شهور بشأن إنجاز شيء ما.

ويتسم الطلب العالمي بالضعف عموما، بينما تشهد الصين انتعاشا ملحوظا، وكانت وكالة الطاقة الدولية حذرت أمس الثلاثاء من أن العودة من انهيار الطلب على النفط الناتج عن الجائحة قد تستغرق بعض الوقت.