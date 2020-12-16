تحذيرات من انهيار الاقتصاد بسبب تخبط الحكومة في سياستها المالية

حذر المختص بالشأن الاقتصادي محمد عطية الساعدي، من انهيار اقتصادي بسبب تخبط الحكومة في سياستها المالية وعدم سيطرتها على سعر صرف الدولار اما الدينار العراقي.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “وقوف الحكومة متفرجة امام القفزات الكبيرة في سعر الصرف ماهو الا محاولة لجس نبض الشارع العراقي لرفعه رسميا في مزاد العملة، او انها مختبطة وغير قادرة على مواجهة المضاربين والمسيطرين على المصارف التي تعود اغلبها الى احزب وشخصيات سياسية”.

واضاف ان “موازنة الدولة تخسر يوميا مبلغ يقارب العشرين مليار دينار جراء الفرق الكبير بين بيع الدولار في شباك البنك المركزي وبيعه في السوق”.

وبين ان “المضي رسيما بزيادة سعر الصرف سيودي بالنتيجية الى تراجع في القدرة الشرائية للمواطنين وستكون الفئة المتوسطة والفقيرة هي الاكثر تضررا”.