بسبب ارتفاع اسعار الدولار.. توجه نيابي لاستجواب محافظ البنك المركزي

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاربعاء، عن توجه نيابي لاستجواب محافظ البنك المركزي لبيان اسباب ارتفاع بيع الدولار في الاسواق العراقية.

وقال كريم في تصريح صحفي انه “تم التأكيد على استجواب محافظ البنك المركزي داخل مجلس النواب لمناقشة اسباب ارتفاع بيع الدولار في الاسواق العراقية “، لافتا الى ان “بعض المصارف والمتنفذين من الجهات السياسية هم المستفيدين من عملية ارتفاع الدولار”.

واضاف ان “هنالك عملية لغسيل الاموال خلال رفع بيع الدولار في الاسواق”، مبينا ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في ادارة الملف المالي والاقتصادي للبلاد”.

و ارجعت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ارتفاع صرف الدولار في الاسواق لسياسة البنك المركزي المتخبطة.

وشهدت سعر صرف الدولار لليومين الماضيين ارتفاع غير مسبق حيث وصل سعر الصرف الى ١٣١ الف دينار مقابل ١٠٠ دولار.