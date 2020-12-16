تعرف على اسعار النفط التي تحتاجها الدول لموازنة ميزانيتها

تحتاج الدول المنتجة للنفط إلى أسعار محددة تختلف بين دولة وأخرى لموازنة ميزانيتها العامة، وقد حددت هذه الأسعار وفقاً لصندوق النقد الدولي عبر دراسات اقتصادية لكل دولة.

أولاً: العراق وحسب صندوق النقد الدولي فان العراق يحتاج الى سعر 54.60 دولار لموازنة ميزانيته للعام المقبل .

ثانيا: ايران وحسب صندوق النقد الدولي فان ايران بحاجة لسعر 244.389 لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.

ثالثا : الكويت وحسب صندوق النقد الدولي فان الكويت تحتاج لسعر 60.61 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.

رابعا السعودية: وحسب صندوق النقد الدولي فان السعودية تحتاج لسعر 66.76 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.

خامسا الامارات: وحسب صندوق النقد الدولي فان الامارات تحتاج الى سعر 61.69 دولار لموازنة ميزانيتها للعام المقبل.