الصفحة الاقتصادية

الكشف عن مضمون اتفاق مرتقب بين العراق والصين


كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، مضمون اتفاق مزمع توقيعه بين بغداد وبكين لبيع 48 مليون برميل بطريقة الدفع المسبق.

وقال صالح، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "الاتفاقية التي ستوقعها وزارة النفط وشركات نفط صينية حكومية تتضمن تسلم وزارة المالية قيمة 48 مليون برميل بشكل فوري عن بيع نفط يجري تسليمه بعد 6 اشهر من تسلم المبالغ وبواقع كميات مصدرة 4 ملايين برميل شهريا على مدى 12 شهراً".

وأشار إلى أن "سعر النفط المباع للشركة الاجنبية يحدد بعد شهر من توقيع الاتفاق ويأخذ معدل متوسط سعر النفط في ذلك الشهر كمعيار لسعر شراء الكميات ويجري تسليم المبالغ ل‍وزارة المالية على هذا الاساس نقداً اي قبل التصدير بستة اشهر".

وأضاف، أنه "بعد تحديد سعر البيع بمتوسط اسعار النفط في الشهر الذي يلي التوقيع تسلم المبالغ نقدا وتتسلم الشركة الأجنبية كميات نفط خام بغض النظر عن القيمة"، مبيناً أن "الاتفاق يعد نوعا من الاقتراض مقابل النفط ويسمى هذا النوع التمويل السابق لتصدير النفط بغية دعم سيولة الموازنة العامة".

وتابع، أن "وزارة النفط تدرس العروض المقدمة من مشاركين في صفقة نفطية مسبقة الدفع"، موضحاً أن "القرض المذكور انفا يأتي في اطار قانون الاقتراض الذي تم التصويت عليه في الاشهر الاخيرة والذي منح السلطة التنفيذية صلاحية الحصول على قروض خارجية بما يساعد على مؤازرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والمهمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعرف على اسعار النفط التي تحتاجها الدول لموازنة ميزانيتها
مجدداً.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
أسعار النفط تنخفض مع زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة
الكشف عن مضمون اتفاق مرتقب بين العراق والصين
الدينار ينهار وهم يتفرجون
"ركود وارتفاع الاسعار".. اولى علامات الخطر بدأت بعد ارتفاع الدولار امام الدينار
بالأرقام.. ارباح المصارف المسيطرة على مزاد العملة خلال 7 ايام فقط
خبير اقتصادي: طريق الحرير يربط العراق بـ 70 دولة من جنوب شرق اسيا الى اوروبا
النفط ينخفض وسط قيود أكثر صرامة من الفيروسات
بعد وصوله الى 131 الف دينار.. تعرف على اسعار صرف الدولار بالسوق العراقية اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك