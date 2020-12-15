الصفحة الاقتصادية

بالأرقام.. ارباح المصارف المسيطرة على مزاد العملة خلال 7 ايام فقط


كشفت آخر إحصائية تم الحصول عليها بان كمية المبالغ التي حصل عليها صاحب المصارف الثلاثة (الشرق الاوسط، القابض، الانصاري) المسيطرة على مزاد العملة وللفترة من ٢٢/ ١١ ولغاية ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٠، هو ٣٨٥ مليون دولار و٦٧٢ الف دولار.

وبلغت مجموع المبالغ الممنوحة حوالات واعتمادات لمصرف الشرق الأوسط هي ٢٨٠ مليون دولار و٦٧٢ الف دولار، في حين بلغت مجموع المبالغ الممنوحة لمصرف القابض ٥٢ مليون و ٥٠٠ الف دولار، فيما تجاوزت مجموع المبالغ الممنوحة لمصرف الأنصاري ٥٢ مليون و495 الف دولار.

وبذلك يصبح المجموع الكلي لما حصل عليه التاجر لـ٧ أيام عمل فقط هو ٣٨٥ مليون دولار و٦٧٢ الف دولار.

هذا وسبق، وان بلغ مجموع المبالغ التي حصل عليها التاجر للأيام ٧/ ١٠ ولغاية ١٩/ ١١، هي مليار و٥٨٦ مليون و٦١٣ الف دولار، وعليه يصبح المجموع الكلي لما حصل عليه هذا التاجر خلال ٣٧ يوم عمل هو مليار و٩٧٢ مليون و٢٨٥ الف دولار، اي بحدود المليارين دولار، وهو يمثل بحدود ٤٠-٥٠ بالمئة من قيمة المبالغ المباعة بالمزاد من خلال البنك المركزي العراقي خلال نفس الفترة.

كل هذه الاحصائيات تكشف اسباب سر ارتفاع الدولار وسر الأرباح التي يتم الحصول عليها جراء هذا الفرق بين ١١٩ سعر البنك للمصرف  والـ ١٢٥ سعر البيع لبقية التجار، كما تكشف هذه الاحصائيات ان احتكار الدولار والسيطرة عليه من قبل مجموعة معينة يؤدي إلى فرض السيطرة والتحكم بالسوق العراقي.

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بالأرقام.. ارباح المصارف المسيطرة على مزاد العملة خلال 7 ايام فقط
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