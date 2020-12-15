خبير اقتصادي: طريق الحرير يربط العراق بـ 70 دولة من جنوب شرق اسيا الى اوروبا

اكد الخبير الاقتصادي احمد صدام، الثلاثاء، ان طريق الحرير في حال تنفيذه سيربط العراق ب70 دولة ومنظمة اقتصادية دولية ويدر اموالا على العراق توازي الثروة النفطية.

وقال صدام في حديث صحفي ان “طريق الحرير ضمن مشروع ميناء الفاو طريق حيوي اقتصادي سيكون الممر والوجهة الجديدة للعالم لنقل البضائع”.

واضاف ان “الطريق سيربط 70 دولة ومنظمة اقتصادية بالعراق ابتداء من جنوب شرق اسيا واواسط اسيا ومرورا باوربا”، مبينا ان “ العراق سيكون من خلاله الممر الاقتصادي الاول”.

واوضح الخبير الاقتصادي ان “المردودات المالية التي سيدرها طريق الحرير يحتم على الحكومة الاسراع بإنجاز الطريق وتوفير المبالغ اللازمة لإنجازه”، مشيرا الى ان “الواردات التي ستاتي للعراق توازي الثروة النفطية