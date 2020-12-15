النفط ينخفض وسط قيود أكثر صرامة من الفيروسات

انخفض النفط، الثلاثاء، من أعلى مستوى له في تسعة أشهر بسبب مخاوف من أن المزيد من عمليات الإغلاق الوبائي قد تبطئ الانتعاش العالمي في الطلب على الوقود، حتى بعد أن أظهرت البيانات أن التعافي الاقتصادي الصيني تسارع الشهر الماضي.

وتتجه نيويورك نحو الإغلاق الكامل الثاني بعد زيادة عدد الإصابات ، مع وضع لندن تحت أشد قواعد فيروس كورونا في إنجلترا صرامة اعتبارًا من يوم الأربعاء. تأتي القيود الأكثر صرامة عندما تبدأ الولايات المتحدة في تقديم جرعات اللقاح الأولى.

وفي الصين ، التي سيطرت على انتشار Covid-19، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7 ٪ في نوفمبر مقارنة بالعام السابق وتوسعت مبيعات التجزئة، كما عالجت الدولة كمية قياسية من النفط الخام على أساس يومي الشهر الماضي مع تعافي استهلاك الوقود ، مما يوفر نقطة مضيئة نادرة للواردات.

وساعد التفاؤل بأن استهلاك الوقود سوف ينتعش بعد طرح اللقاحات على دفع النفط نحو 30٪ أعلى منذ نهاية أكتوبر. لكن التوقعات على المدى القريب تبدو صعبة ، حيث خفضت أوبك توقعاتها للطلب على النفط في الربع الأول من عام 2021 حيث تستعد المجموعة وحلفاؤها لبدء إعادة بعض إمدادات الخام إلى السوق اعتبارًا من يناير.

وخسر الخام الامريكي لتسليم يناير 32 سنتًا إلى 46.67 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 06:50 بعد ارتفاعه 0.9٪ يوم الاثنين.

ونزل خام برنت لتسوية فبراير شباط 0.7 بالمئة إلى 49.93 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة يوم الاثنين.

وستجتمع أوبك وحلفاؤها في 4 يناير لبحث ما إذا كان بإمكانهم الضغط على زيادات شهرية في العرض ، على الرغم من أن تقريرًا من المنظمة يوم الاثنين أشار إلى أنه يمكن استعادة الإنتاج بشكل تدريجي خلال الأشهر الأربعة المقبلة دون قلب السوق مرة أخرى إلى الفائض. يواجه المنتجون أيضًا مخاطر متزايدة في الشرق الأوسط ، بعد انفجار آخر لناقلة بالقرب من ميناء سعودي ، والذي وصف بأنه هجوم إرهابي.