الصفحة الاقتصادية

تصريح نيابي جديد بشأن رواتب الموظفين


كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل 2021، فيما أكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح أن اعتماد الدفع المسبق لبيع النفط يأتي كأحد حلول رفد الموازنة بالأموال.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، للوكالة الرسمية ، ان "الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع رواتب الموظفين خلال عام كامل".

واشار الى ان "هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وارسالها الى مجلس النواب، الأولى نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها، فضلا عن انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم، الى جانب التوافق السياسي بشأن قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان".

وفي الملف نفسه، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "اعتماد الدفع المسبق من بيع النفط سيضمن سد حاجة الموازنة إلى موارد مالية ثابتة ومستقرة، وتأمين ضروريات الصرف ونفقات المشاريع الحاكمة".

واضاف أن "السياسة المالية اخذت دورها في تأمين وسائل الاقتراض الخارجي، لدعم سيولة الموازنة العامة واستدامة تدفقاتها النقدية من مصادر التمويل الخارجية".

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