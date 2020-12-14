النزاهة النيابية : اليوم فقط.. 27 مليار دينار قيمة خسائر العراق من مزاد العملة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، عن قيمة خسائر العراق من مزاد العملة لهذا اليوم فقط، منتقدة بشدة سياسة البنك المركزي العراقي في تسيير الامور.

وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي في تغريدة على حسابه في تويتر إن "خسارة الدولة العراقية من مزاد بيع العملة سيء الصيت بسبب سياسات البنك المركزي ومحافظه بالوكالة بلغت لهذا اليوم فقط سبعة وعشرون مليار وستمائة مليون دينار".

واضاف، "لم أشهد جرأة على السرقة وهدر للمال العام كهذه"، مضيفاً "اين انتم يا دولة رئيس الوزراء من تصرفات محافظكم الذي عينتموه بالوكالة خلافاً للشروط القانونية".

وتابع متسائلاً، "ايعقل ان البنك المركزي يبيع الدولار الى المصارف الاهلية بسعر 1190 ديناراً للدولار الواحد واليوم سعره في السوق 1310 دنانير، ما هذه المهزلة ما هذا الاستهتار بمقدرات الشعب وخيراته".

وارتفعت اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، اليوم، لتلامس حاجز الـ130 الف دينار.

يذكر أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي شهد ارتفاعاً مؤخراً، مقارنة باستقرار سعر الصرف "النسبي" طيلة السنوات الماضية.