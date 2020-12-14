بعد ارتفاع الدولار.. نائب يقدم 8 شروط للسيطرة على الموقف

قدم عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، 8 شروط للسيطرة على الوضع الاقتصادي للبلاد بعد الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار.

وقال الدراجي في تغريدة على حسابه في تويتر ، "اذا صعد سعر الدولار يجب،

١-منح مخصصات تضخم للطبقات الهشة،

٢-تعديل آلية بيع الدولار،

٣-تسعير مشاريع الحكومة بالدولار،

٤-وقف الاستيرادات،

٥-قيام الدولة باستيراد مواد غذائية وضخها بالأسواق،

٦-دعم الوقود للنقل العام والصناعة، ٧-ضخ عملة صعبة لأسواق التصريف، ٨-تفعيل دور الأمن الأقتصادي".

وارتفعت اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، اليوم، لتلامس حاجز الـ130 الف دينار.

يذكر أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي شهد ارتفاعاً مؤخراً، مقارنة باستقرار سعر الصرف "النسبي" طيلة السنوات الماضية.