طفرة جديدة في سعر الدولار بالسوق العراقية

أسعار صرف الدولار التقريبية في الأسواق العراقية، الإثنين، (14 كانون الأول 2020) بحسب رصد مختصين.
بغداد - السعر في بورصة الكفاح
128,200
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البصرة / بورصة
128,100
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أربيل / بورصة
127,750
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السليمانية / بورصة
127,750
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الموصل / جملة
128,000
وكان سعر صرف الدولار يوم أمس (13 كانون الأول 2020) في السوق العراقية، كالتالي:
بغداد - السعر في بورصة الكفاح
127,050
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السعر في الصيرفات ( تقريبي )
شراء 126,500
بيع 127,500
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البصرة / بورصة
126,950
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السليمانية/ بورصة
126,750
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اربيل / بورصة
126,750
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كركوك / جملة
126,800
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