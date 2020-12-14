الاقتصاد النيابية: 70% من إيرادات المنافذ تسرق بهذه الطريقة

طرحَت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مجموعة اصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، فيما كشفت عن سرقة 70% من إيرادات المنافذ من خلال فواتير مزورة.

وقال عضو اللجنة رياض التميمي في حوار إن «اللجنة وضعت إصلاحات حقيقية من خلال اجتماعاتها الدورية عن كيفية تعظيم ايرادات الحكومة في موازنة العام المقبل 2021، وكيفية الخروج من الازمة المالية التي تمر بها البلاد».

واضاف التميمي، ان «هناك طرقا عدة، منها ما يخص وزارة الصناعة، وعقود المشاركة وفائدتها والمبالغ التي سترفد بها الموازنة، اضافة الى الاستثمار، والمنافذ الحدودية، ومزاد العملة، والاستقطاعات الضريبية والجمركية»، مشيرا الى ان «الحكومة الى اليوم عاجزة عن استحصال مبالغ الضرائب والجمارك».

واكد، ان «سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية لا تكون الا عن طريق حوكمتها إلكترونيا من اجل الحفاظ على ايراداتها»، منوها بأن «70 بالمئة من ايرادات المنافذ تسرق من خلال فواتير مزورة».