الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية تكشف عن ما ستتضمنه موازنة 2021 بشأن التعيينات


اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية ناتجة من الحذف والاستحداث بموازنة العام 2021.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية  إنه "من المرجح التصويت على موازنة العام المقبل في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل".

وأضاف السعيدي أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيتضمن أيضاً مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات".

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