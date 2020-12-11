الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تواصل الارتفاع


واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الجمعة، وسط تفاؤل بأن الإدخال الوشيك للقاحات ضد COVID-19 سيؤدي إلى نمو اقتصادي قوي العام المقبل.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 50.34 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.19% عن سعر التسوية السابق. وكانت عقود "برنت" قد انهت تعاملات أمس على ارتفاع مقداره 1.39 دولار للبرميل، أو 2.8% عند 50.25 دولار للبرميل.

فيما جرى تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 46.9 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.26% عن سعر الإغلاق السابق. وكانت عقود الخام الأمريكي قد أغلقت عند 46.78 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 1.26 دولار للبرميل. 

وسجلت أسعار "برنت" والخام الأمريكي في تعاملات أمس الخميس أعلى مستوى منذ مارس الماضي.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في "برايس فيوتشرز غروب" إن "أسعار النفط واصلت الارتفاع الخميس، على الرغم من النمو الهائل بمقدار 15.2 مليون برميل في المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "سوق النفط تتطلع إلى أبعد من هذه البيانات. عامل الدعم الرئيسي هو تطوير اللقاحات، والتي يمكن أن يؤدي إدخالها إلى ارتفاع في الطلب، ونتيجة لذلك ستعود المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية في العام المقبل".

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