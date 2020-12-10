الصفحة الاقتصادية

النفط يرتفع متجاهلا الزيادة الكبيرة بالمخزونات الأميركية


ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد تجاهل الزيادة الهائلة في مخزونات الخام الأمريكية وسط تفاؤل بأن طرح اللقاح سيؤدي إلى تحسن سريع في الطلب العالمي على الطاقة العام المقبل.

أفادت إدارة معلومات الطاقة عن قفزة قدرها 15.2 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية، وهي ثاني أكبر زيادة على الإطلاق، الا ان الاسعار تجاهلت ارتفاع هذه المخزونات وسط تفاؤل بان طرح اللقاح سيؤدي إلى تحسن سريع في الطلب العالمي على الطاقة العام المقبل.

ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 0.4 ٪ إلى 45.69 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سعر خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.3 ٪ إلى 49.00 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق لم يتغير يذكر في الجلسة السابقة

يمكن أن تبدأ التطعيمات في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ، مع اجتماع لجنة من المستشارين يوم الخميس لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء بترخيص الاستخدام الطارئ لقاح Pfizer / BioNTech.

ووافقت كندا على أول لقاح ل‍فيروس كورونا الجديد يوم الأربعاء وقالت إن التطعيمات ستبدأ الأسبوع المقبل.

كما دعمت أسعار النفط بعض التوتر بعد أن اشتعلت النيران في بئرين في حقل نفط صغير في شمال العراق فيما وصفته الحكومة بـ "هجوم إرهابي" ، رغم أن الإنتاج لم يتأثر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط يرتفع متجاهلا الزيادة الكبيرة بالمخزونات الأميركية
القروض وصندوق النقد الدولي وتفكيك العراق بالعلاج بالصدمة...
مليارات الدولارات تنقذ العراق مع اقتراب شركة صينية للفوز بعقد الدفع المسبق والكاظمي لم يوافق لحد الان
المالية النيابية: صرف رواتب الموظفين غير مرتبط بتشريع موازنة العام المقبل
قصة قانون تأميم المصارف في العراق عام 1964
الأزمة المالية والإصلاح بالأمنيات
مدير عام التقاعد: آخر إحصائية لعدد المتقاعدين بلغ مليونين و486 ألفاً
موازنة 2021 واللعب على حبال الجوع
أسعار صرف الدولار أمام الدينار
وزير النفط: أسعار النفط بدأت تتعافى وسياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك