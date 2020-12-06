الصفحة الاقتصادية

مدير عام التقاعد: آخر إحصائية لعدد المتقاعدين بلغ مليونين و486 ألفاً


اعلن مدير عام هيأة التقاعد الوطنية اياد محمود هادي، الاحد، ان اخر احصائية لمجموع المتقاعدين في العراق مليونين و486 ألفاً.

وقال هادي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية" ان "مجموع رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تريليون و550 مليار دينار"، مشيرا الى ان "زيادة نفقات الرواتب التقاعدية للشهر الحالي يرجع الى تنفيذ قرار 147 لرواتب محتجزي رفحاء".

واضاف ان "قانون التقاعد اتخذ على عجالة ولم تتم استشارة هيأة التقاعد الوطنية، وهناك تعديل لقانون التقاعد سيرى النور في الأيام المقبلة".

واشار الى ان "مكافآت العسكريين مؤمنة لغاية الشهر الحالي، مبينان ان "عمر المحال الى التقاعد يمنع قبول كفالته في منح القروض".

وزاد بالقول ان "ملف شبكة التزوير التي تم تفكيكها سيرى النور في القريب العاجل.ادخلنا النظم الالكترونية في عمل الهيأة لإنجاز المعاملات، وهناك مشروع حقيقي وجدِّي لمنح تقاعد القطاعين العام والخاص من الهيأة".

وتابع بالقول ان "هيأة التقاعد لادخل لها في استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين، و ان التقاعد الاختياري لم يتم تفعيله، وأقل راتب تقاعدي يبلغ 500 ألف دينار للأصيل".

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