وزير النفط: أسعار النفط بدأت تتعافى وسياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأحد، وجود توجه لدعم قطاع الغاز واستثماره، في حين اعتبر أن تداخل الصلاحيات "يعرقل" إطلاق جولة التراخيص الخامسة.

وقال عبد الجبار خلال أعمال مؤتمر النفط والغاز الذي حضرته شركات أجنبية، إن "أسعار النفط بدأت تتعافى بعد بلوغها 49 دولاراً للبرميل الواحد".

وأضاف، أن "سياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره"، مشيراً إلى "وجود تلكؤ في حقل عكاز الغازي".

وتابع وزير النفط، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن "تداخل الصلاحيات يعرقل إطلاق جولة التراخيص الخامسة".