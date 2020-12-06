الصفحة الاقتصادية

وزير النفط: أسعار النفط بدأت تتعافى وسياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره


أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأحد، وجود توجه لدعم قطاع الغاز واستثماره، في حين اعتبر أن تداخل الصلاحيات "يعرقل" إطلاق جولة التراخيص الخامسة.

وقال عبد الجبار خلال أعمال مؤتمر النفط والغاز الذي حضرته شركات أجنبية، إن "أسعار النفط بدأت تتعافى بعد بلوغها 49 دولاراً للبرميل الواحد".

وأضاف، أن "سياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره"، مشيراً إلى "وجود تلكؤ في حقل عكاز الغازي".

وتابع وزير النفط، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن "تداخل الصلاحيات يعرقل إطلاق جولة التراخيص الخامسة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسعار صرف الدولار أمام الدينار
وزير النفط: أسعار النفط بدأت تتعافى وسياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره
تحذير من إفلاس العراق في العام 2021 باستمرار الاقتراض
الصين والبرغماتية الأقتصادية
وزارة الصناعة: معاملنا سدت حاجة البلد أثناء جائحة كورونا
وزير النفط يدعو الى تعظيم انتاج النفط الخفيف
أسعار صرف الدولار في العراق
النقل: الخطوط الجوية العراقية بدأت تتحول إلى "شركة خاسرة"
الإقتصاد السعودي على حافة الإنهيار..لماذا؟!
خام البصرة الخفيف يتجاوز 50 دولاراً للمرة الأولى منذ أشهر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك