الصفحة الاقتصادية

وزارة الصناعة: معاملنا سدت حاجة البلد أثناء جائحة كورونا


أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، منح قروض ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 2٪ ، فيما أشارت إلى أن الصناعة العراقية أثبت قدرته خلال جائحة كورونا وسدت حاجة البلد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير عام التنمية الصناعية رائد عبد الإله الجبوري، إن "منح القروض سيتم ضمن مبادرة البنك المركزي بنسبة فائدة 2٪ وتقدم عن طريق المصرفين الصناعي والرافدين".

وأضاف أن"الإعفاءات هي ضمن قانون 20 لعام 1998 الصادرة من وزير المالية حسب المادة 10 من قانون العجز المالي"، مشيراً  إلى أن"سوء فهم القرار أدى إلى إيقاف جميع الإعفاءات ،ومن ضمنهم كل الصناعيين المشمولين بقانون التنمية الصناعية رقم 20".

وأوضح أن"التنمية الصناعية تقوم بعملية تسهيل إجراءات منح الإجازة لأصحاب المعامل الصغيرة والمتوسطة".

ولفت إلى أن "الصناعة العراقية أثبتت قدرتها، وعملت على سد حاجة البلد خلال جائحة كورونا"، مؤكداً أن "الصناعة العراقية قادرة على سد الحاجة، في حال وجود دعم للقطاع الخاص".

 

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وزارة الصناعة: معاملنا سدت حاجة البلد أثناء جائحة كورونا
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