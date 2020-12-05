الصفحة الاقتصادية

النقل: الخطوط الجوية العراقية بدأت تتحول إلى "شركة خاسرة"


أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، السبت، أن الخطوط الجوية العراقية، بدأت تتحول منذ أربعة أشهر إلى "شركة خاسرة"، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، فيما أشار إلى أن وزارته لم تسجل إعلان إفلاس لأي شركة طيران عراقية خاصة.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن الشبلي قوله، إن الخطوط الجوية العراقية بدأت منذ "أربعة أشهر (جراء الأوضاع التي رافقت جائحة كورونا) تتحول إلى شركة خاسرة"، لافتاً إلى أن "الحكومة تدعم حالياً شركة الخطوط الجوية العراقية لعبور هذه المرحلة".

وأضاف الشبلي أن "الوزارة لم تسجل حالة (إعلان إفلاس) لأي شركة من شركات الطيران العراقية الخاصة"، موضحا أن "عدداً من شركات الطيران العالمية لجأت لتسريح عدد كبير من موظفيها بسبب جائحة كورونا والاغلاق وصل الى نحو 50 بالمئة".

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