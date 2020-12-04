الصفحة الاقتصادية

خام البصرة الخفيف يتجاوز 50 دولاراً للمرة الأولى منذ أشهر


ارتفع سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف، ليتجاوز 50 دولاراً للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

وتواصل أسعار النفط تحقيق المكاسب، حيث صعدت بنحو 2% اليوم الجمعة، بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" على زيادة متواضعة في الإنتاج في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند 46.47 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.82% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" عند 49.70 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.03% عن سعر الإغلاق السابق.

واتفقت مجموعة "أوبك+" أمس الخميس على زيادة متواضعة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير المقبل قدرها 500 ألف برميل يوميا. وتعني الزيادة أن المجموعة ستخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 7% من الطلب العالمي من الشهر المقبل، مقارنة مع تخفيضات حالية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا.

وتستهدف التخفيضات معالجة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا.

وكان من المتوقع أن تمدد "أوبك+" التخفيضات القائمة حتى مارس/ آذار المقبل على الأقل بعد أن تراجعت عن خطط سابقة لتعزيز الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

لكن بعدما أسفرت الآمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس في ارتفاع أسعار النفط في نهاية نوفمبر الماضي، بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء على هذا التشديد في السياسة النفطية.

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