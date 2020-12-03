الصفحة الاقتصادية

البنك الدولي: سيصبح نصف اللبنانيين فقراء بحلول 2021


ينتظر اللبنانيون حصولهم على مليارين و500 مليون دولار السقف المتوقع من المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي شهدته باريس أمس الأربعاء، للإسهام العاجل بمعالجة أزمتهم الاقتصادية الخانقة.

في حين أكّد البنك الدولي أن "لبنان يعاني ركودا شاقا وطويلا"، مضيفاً أن "الفقر في لبنان سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021".

على خط موازٍ حيث تعقد مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل وكان التأجيل غير المسمى مصير الجلسة الأخيرة بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات السفير جون ديروشيه خلال استقباله له قبل ظهر أمس الأربعاء في بيروت "ان لبنان المتمسك بسيادته على ارضه ومياهه، يريد ان تنجح مفاوضات الترسيم البحرية لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب وسيمكّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط".

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